Três visitas guiadas nocturnas ao castelo de Montemor-o-Velho, em Julho e Outubro, envolvendo uma componente teatral desenvolvida por uma companhia local, é a proposta daquele município do Baixo Mondego.

A iniciativa começa a 14 de Julho, às 21h30, com o programa Castelo das Histórias, em que o conjunto arquitectónico muralhado "cede o lugar às suas histórias, aos seus recantos, aos seus personagens, aos seus habitantes", refere a autarquia local, em comunicado enviado à agência Lusa.

"O visitante nocturno, menos absorvido pelas imponentes muralhas e pela fantástica paisagem circundante, fica mais disponível para se concentrar nos pormenores, aprofundando, assim, a utilização dos seus sentidos", adiantam os promotores, esclarecendo que a visita guiada "será acompanhada artisticamente por quadros cénicos" do Centro de Iniciação Teatral Esther Carvalho (CITEC).

A programação conta ainda com mais duas visitas guiadas nocturnas, uma a 27 de Outubro, no âmbito do Mundo Lusófono — Encontro Literário de Montemor-o-Velho, "onde a literatura será a protagonista", e a última, o Castelo das Bruxas, quatro dias mais tarde, a 31 de Outubro, com "bruxas e seres extraordinários" a tomarem de assalto o espaço.

As visitas guiadas nocturnas decorrem sob o lema "Castelo Sente", que pretende constituir-se "como uma marca, um espaço de encontro, um momento de criação, um ambiente cultural e um instrumento de crescimento individual", assinala a autarquia. "É um conceito, é um mundo de possibilidades, é a vontade de empreender uma nova abordagem de fazer acontecer cultura em Montemor-o-Velho."

