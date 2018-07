Porque A Minha Casa é a Tua Casa, durante o mês de Julho a Casa da Música (CdM), no Porto, abre as portas e sai para a rua com uma série de iniciativas, complementares à programação Verão na Casa, que fazem a cultura entrar por caminhos inesperados. Tudo para aproximar o público da instituição. "O objectivo da CdM sempre foi abrir as suas portas a todos e ser parte da cidade do Porto e do quotidiano de quem cá vive", explica ao P3 Gilda Veloso, responsável pelo departamento de marketing.

Assim, no final da tarde de quinta-feira, 12 de Julho, 150 pessoas vão poder entrar na Casa Fez, do arquitecto Álvaro Leite Siza. Depois de uma visita guiada ao edifício, segue-se um espectáculo com a bailarina Rosana Ribeiro e um momento de declamação com José Anjos. O programa culmina com um concerto no jardim, a cargo do duo de jazz portuense Paisiel. A entrada é livre, mas limitada às primeiras 150 pessoas que levantarem o bilhete na véspera ou no próprio dia, na CdM.

Uma noite em casa As inscrições podem ser feitas no formulário que será disponibilizado neste site nos seguintes horários: - Dia 7 de Julho entre as 15h e as 18h.

- Dia 8 de Julho entre as 21h e as 24h.

- Dia 9 de Julho entre as 10h e as 15h.

- Dia 10 de Julho entre as 10h e as 15h.

Depois, de sexta para sábado, 20 pessoas vão poder pernoitar no edifício desenhado por Rem Koolhaas. Cada "hóspede" só precisa de levar saco-cama, escova de dentes e "entusiasmo". Afinal, diz Gilda, "as sociedades são feitas de casas e esta é também uma casa, que por acaso é da música”.

A "noitada" começa às 22h, na esplanada, com o concerto dos Telesonic 9000 e dos Stylish Nonsense. De seguida, a actriz Sara Barros Leitão vai levar os participantes numa visita guiada encenada pela Casa da Música, que termina na Sala Suggia, onde o palco será transformado em dormitório, após um concerto de embalar com um gamelão. Na manhã de dia 14 promete-se que será servido um pequeno-almoço "surpreendente". Para agarrar um destes 20 lugares basta ser uma das primeiras cinco pessoas a preencher o formulário que será disponibilizado no site em determinados horários (ver caixa), entre os dias 7 e 10 de Julho.

Para fechar o fim-de-semana, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música vai até à Praça Doutor José Vieira De Carvalho, na Maia, no domingo, 14 de Julho, pelas 22h. Desta feita, dez pessoas terão acesso aos bastidores e áreas técnicas, além de poderem acompanhar em primeira mão a preparação do concerto.

