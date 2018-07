Foram 12 horas de reunião com o "Brexit" em cima da mesa e que terminaram no que parece ser uma vitória para a primeira-ministra britânica Theresa May. O governo britânico chegou a um acordo "colectivo", disse May, no final desta maratona, sobre que relação quer manter com a União Europeia no quadro do "Brexit". Um acordo que, no essencial, passa por uma saída mais suave, o que significa que o Reino Unido propõe a criação de de uma zona de comércio livre com a União Europeia, para bens industriais e agrícolas. "É uma evolução significativa" da posição britânica, disse Downing Street, segundo a BBC. "Acredito que esta é uma boa proposta para o Reino Unido e para a União Europeia, e espero que ela seja bem recebida", declarou Theresa May à mesma estação de TV britânica.

Depois de um dia inteiro reunida com todo o elenco ministerial, na casa de campo, em Chequers, Theresa May evitou demissões no executivo, com um documento que ainda não é conhecido na íntegra mas que sugere que as "linhas vermelhas" de Londres se terão movido e alterado.

Em primeiro lugar, ao abrigo deste acordo, que Downing Street espera usar para desbloquear as negociações do "divórcio" com a UE, o Reino Unido "aceitará a harmonização com as regras da UE no que toca ao comércio de bens, cobrindo apenas aqueles necessários para assegurar um comércio sem fricções".

Em segundo, o Parlamento "terá a palavra final sobre como estas regras europeias serão incorporadas na lei britânica, conservando o direito a recusar essa integração". Além disso, segundo o comunicado de Downing Street, o acordo de May com os ministros contempla:

Uma solução específica para a indústria dos serviços, incluindo produtos financeiros, com maior "flexibilidade regulatória" e "uma forte reciprocidade"

Liberdade de movimentos tal como existe chegará ao fim, mas um quadro de mobilidade garantira aos cidadãos do Reino Unido e da UE que poderão continuar a viajar entre os diferentes países e candidatarem-se a aí trabalharem ou estudarem.

Um novo acordo aduaneiro será posto em marcha de forma faseada, com o objectivo de criar um "território aduaneiro comum"

O Reino Unido terá capacidade para controlar os direitos aduaneiros e desenvolver uma política de comércio própria e independente

O Reino Unido deixa de estar sob a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça, mas vai respeitar as decisões dessa instância nas áreas em que vigoram regras comuns

