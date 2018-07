A lista é longa e Portugal surge quatro vezes. Está feita a escolha dos melhores restaurantes do mundo para beber vinho e quatro deles têm morada em Portugal. A selecção é da revista norte-americana especializada em vinhos, a Wine Spectator. Há 79 países representados na lista, com 3759 restaurantes que se destacam pela garrafeira. De Portugal, as escolhas recaíram nos restaurantes Emo, Il Gallo d’Oro, The Yeatman e Vale Abrãao.

Dos quatro restaurantes com morada em Portugal, dois estreiam-se na lista: o Emo, em Vilamoura, e o restaurante Vale Abraão, em Lamego. Já o Il Gallo d’Oro, na Madeira, e The Yeatman, da cadeia Relais & Châteaux, em Vila Nova de Gaia, são repetentes: a casa madeirense tinha-se estreado em 2016, ao passo que o restaurante nortenho entrou na lista em 2012. Ambos têm duas estrelas Michelin.

Na estreia, o Vale Abrãao, restaurante do Six Senses Hotel & Spa, recebe ainda o Best of Award of Excellence, atribuído a cerca de metade (1215) dos mais de 3000 restaurantes incluídos na lista.

Em 2014, Matt Kramer, colunista da Wine Spectator, mudou-se para o Porto, por considerar Portugal “o mais excitante país de vinho do mundo”. Nesse ano, a lista de 100 melhores vinhos colocou o vinho português Dow's Porto Vintage 2011 em primeiro lugar, com 99 pontos. Mas os vinhos portugueses já obtiveram pontuação máxima: 100 pontos.

Entre a lista constam ainda outros reconhecidos restaurantes, como é o caso do Eleven Madison Park, que este ano ficou em 4.º lugar na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, da revista britânica Restaurant. Há ainda o restaurante Otto e Mezzo Bombana, em Macau, o Antica Bottega Del Vino, em Verona (Itália) e o Clos Maggiore, em Londres (Inglaterra).

Para lá da lista, a Wine Spectator atribui três prémios adicionais: o Award of Excellence (um copo), o Best of Award of Excellence (dois copos) e o Grand Award (três copos).O Grand Award foi a atribuído a 91 restaurantes, nenhum deles português.

