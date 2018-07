Segurança e expectativa no dia em que Obama vai ao Porto

Com grandes restrições de segurança, os quase 2200 convidados que vão assistir esta sexta-feira à Climate Change Leadership Porto Summit 2018 já começaram a entrar no Coliseu do Porto. A presença de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, na conferência — é suposto chegar ao Porto a meio do dia, a tempo de fazer a sua intervenção entre as 15h e as 16h — é a razão para tantos constrangimentos, que ultrapassam o edifício do Coliseu e são visíveis no exterior.

A rua Passos Manuel está cortada entre a Praça dos Poveiros e a rua Sá da Bandeira, com vários elementos da PSP a impedir a circulação automóvel. Mesmos os peões não podem caminhar no passeio junto ao edifício do Coliseu.

Os convidados receberam a recomendação de chegar cedo, para fazer a credenciação, e às 8h00 já havia movimentação intensa no local.

A iniciativa é um esforço conjunto de entidades públicas e privadas: a Taylor’s (The Fladgate Partnership), a Câmara Municipal do Porto, o Instituto da Vinha e do Vinho, a Associação Comercial do Porto, a The American College in Spain e também a Advanced Leadership Foundation.

Além de Barack Obama, o encontro terá ainda como oradores Mohan Munasinghe, ex-vice-presidente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU (IPCC), Irina Bokova, ex-directora geral da UNESCO e Juan Verde, presidente da Advanced Leadership Foundation, com sede na cidade de Washington, nos EUA.