Já é conhecido o calendário do campeonato nacional para a temporada 2018-19. E logo à terceira jornada há um derby. O Sporting receberá o Benfica à terceira jornada da competição, a mesma ronda em que o FC Porto viaja até à Madeira para defrontar o Marítimo.

Na sétima jornada realiza-se o Sporting-FC Porto e o Benfica-FC Porto será à 15.ª jornada, a 2 de Janeiro.

O pontapé de saída da I Liga terá FC Porto e Sporting a jogar em casa. Os “dragões” recebem o Rio Ave e o Sporting joga em Alvalade com o Tondela. Já o Benfica inicia o campeonato na Madeira, no terreno do Marítimo.

A primeira jornada da I e II Liga está prevista para o fim-de-semana de 11 e 12 de Agosto.

