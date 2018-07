O Sporting está a negociar o regresso de Nani, extremo de 31 anos, a Alvalade. O jornal A Bola escreve, na edição desta sexta-feira, que o Valência não coloca entraves ao negócio, até porque o internacional português não entra nos planos do treinador Marcelino Toral para a próxima época.

A hipótese de empréstimo aos leões parece estar excluída, pelo que a transferência deverá ser a título definitivo. O principal obstáculo do negócio é o elevado salário do jogador. Nani recebe actualmente cinco milhões de euros brutos por temporada no clube espanhol, valores bem acima do tecto salarial estabelecido no Sporting.

O extremo já informou o Valência de que quer regressar a Alvalade, onde se formou, e o clube não coloca impedimentos. Apesar de o contrato entre as partes estar válido até ao final de Junho de 2019, o técnico do clube che não conta com Nani, à semelhança do que aconteceu na última época, quando o emprestou aos italianos da Lazio.

A confirmar-se, será o segundo regresso de Nani a Alvalade, onde esteve na época 2014/2015, em regime de empréstimo pelo Manchester United, de Inglaterra. De acordo com A Bola, o internacional deverá preencher o lugar deixado vago por Gelson Martins, que estará de saída para o Atlético de Madrid.

