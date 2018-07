O regresso das competições profissionais de futebol está cada vez mais próximo com a realização, esta noite, do sorteio da I e II Liga. A cerimónia vai decorrer no Convento de de São Francisco, em Coimbra, e até pode ditar um derby ou um “clássico” logo na primeira jornada.

São cinco as condicionantes aplicadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ao sorteio da I Liga. Em comunicado, o organismo elenca-as: “1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira; 2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada: Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Sp. Braga e V. Guimarães, Marítimo e Nacional.”

“3. Evitar que a mesma equipa dispute, consecutivamente, em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média: Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e Rio Ave”, acrescenta o comunicado.

Há também condicionantes geográficas e relacionadas com a participação dos clubes portugueses nas competições europeias. “4. Evitar que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores; 5. Evitar que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (Liga dos Campeões ou Liga Europa) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições”, conclui-se.

A LPFP também estabeleceu condicionantes para o sorteio da II Liga. Tal como acontece com o escalão principal, “a segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira”. “As quatro equipas B em competição (FC Porto B, Sp. Braga B, Benfica B e V. Guimarães B) deverão jogar entre si nas últimas jornadas de cada volta”, acrescenta o comunicado, terminando com uma nota para o Académico de Viseu e Sp. Braga B que, “em virtude de intervenção nos respectivos relvados”, jogarão a 1.ª jornada na qualidade de visitante.

