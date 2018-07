No final do Bélgica-Brasil, Romelu Lukaku foi um dos jogadores mais procurados na zona mista da Arena Kazan, onde decorreu o segundo jogo dos quartos-de-final do Mundial 2018. O avançado belga não marcou, mas foi decisivo na construção do segundo golo da partida e deixou uma breve declaração ao PÚBLICO.

Treinado por José Mourinho, no Manchester United, o possante ponta-de-lança da Bélgica confirmou a estreita relação que mantém com o treinador português. "Vou falar com ele esta noite e espero que ele esteja feliz com as minhas partidas aqui", afirmou, depois de garantido o apuramento para as meias-finais.

