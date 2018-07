Há muito tempo, mas já depois de ter conquistado o título júnior em Wimbledon, em 2004, Gael Monfils convenceu-se de que a relva não era para si. Apesar do excelente serviço, qualidades físicas e habilidade com as mãos, o francês nunca sentiu à-vontade nas movimentações particulares que a relva exige e a confiança foi substituída pelo medo de escorregar, cair, lesionar-se. Sem lesões impeditivas de competir, nas últimas semanas Monfils reencontrou o prazer de jogar ténis e isso reflecte-se logo no seu jogo. Resultado: pela primeira vez em 10 participações, "La Monf" está nos oitavos-de-final de Wimbledon.

PUB

“Levou-me alguns anos. Tive que encontrar um bom equilíbrio entre o meu corpo e a minha confiança na relva. Nos últimos três anos foram muito melhores, mas não aproveitei as oportunidades; hoje sim”, admitiu Monfils (44.º), depois de vencer, por 5-7, 6-4, 6-4 e 6-2, Sam Querrey (13.º), semifinalista em 2017, depois de eliminar Jo-Wilfred Tsonga e Andy Murray – e quarto-finalista no ano anterior, após derrotar Novak Djokovic.

Após o primeiro set, em que cometeu 13 erros não forçados, ainda houve dúvidas quanto à capacidade do francês para discutir o encontro, mas depois de receber assistência médica, Monfils dominou as partidas seguintes, em que somou somente oito erros não forçados.

PUB

Poucos minutos depois de deixar o court, os seus compatriotas marcavam um golo no Mundial de futebol. “Até agora, está a ser um dia perfeito”, sorriu Monfils na conferência de imprensa dada, cirurgicamente, durante o intervalo do França-Uruguai.

Em contraste com o francês, o seu próximo adversário, Kevin Anderson, está nos oitavos pela quarta vez nos últimos cinco anos.

O também francês Adrian Mannarino (26.º) repete a presença nos oitavos, mas terá agora pela frente Roger Federer. O número dois do ranking eliminou Jan-Lennard Struff (64.º), por 6-3, 7-5 e 6-2, e ultrapassou Jimmy Connors no maior número de encontros ganhos em relva: 175.

Alexander Zverev (3.º) reentrou no court 1 com a desvantagem de 1-2 em sets diante do norte-americano Taylor Fritz (68.º). Já refeito da indisposição que o limitou na véspera, o alemão venceu, por 6-4, 5-7, 6-7 (0/7), 6-1 e 6-2.

Outro duelo já marcado irá opor John Isner (10.º), que ainda não enfrentou um break-point em três encontros realizados, a Stefanos Tsitsipas (35.º), o primeiro grego a chegar aos oitavos-de-final de um Grand Slam desde 1964.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No torneio feminino, as irmãs Williams tiveram sortes diferentes. Serena somou a 17.ª vitória consecutiva em Wimbledon – série iniciada nos triunfos de 2015 e 2016 – ao bater dificilmente a francesa Kristina Mladenovic (62.º), por 7-5, 7-6 (7/2), num encontro que concluiu com os 12.º e 13.º ases.

PUB

Já a pentacampeã Venus (9.ª) não conseguiu evitar a derrota diante de Kiki Bertens (20.ª) que, em Março, tinha desperdiçado três match-points no duelo com a norte-americana, em Miami. Mesmo assim, a holandesa não aproveitou quando serviu a 5-4 (30-15) no segundo set e só fechou ao fim de 2h40m: 6-2, 6-7 (5/7) e 8-6.

Bertens, que nunca tinha passado da terceira ronda num Grand Slam, vai ser a primeira holandesa a chegar aos oitavos em Wimbledon desde 2006. Por outro lado, a derrota de Venus significa que vai deixar o top 10 e que só duas das primeiras 10 cabeças de série ainda sobrevivem no quadro feminino: Simona Halep e Karolina Pliskova.

PUB