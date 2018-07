A França garantiu esta sexta-feira a qualificação para as meias-finais do Campeonato do Mundo 2018, ao bater o Uruguai, por 2-0, no primeiro encontro dos quartos-de-final, disputado em Nizhny Novgorod.

Varane e Griezmann sentenciaram o jogo, apesar da "garra charrúa" e de a experiência dos "quartos" do África do Sul 2010 (penálti cometido por Suárez, frente ao Senegal, no último minuto, que os africanos enviaram à barra, levando a decisão para o desempate nas grandes penalidades, com apuramento do Uruguai) dizerem aos sul-americanos que só quando o árbitro apita é que tudo acaba.

Infelizmente para Tabárez, uma defesa impressionante de Lloris e um "frango" inexplicável de Muslera fizeram toda a diferença num jogo que até começou bem para os bicampeões mundiais.

Com Stuani no lugar de Cavani, o Uruguai aproveitou a descoordenação inicial dos franceses para mostrar uma faceta diferente da que ditou a eliminação de Portugal.

Mas o efeito surpresa pretendido por Óscar Tabárez, que na véspera procurara amaciar os vice-campeões europeus com um discurso de amizade e fraternidade, foi-se diluindo e a vertigem do futebol de Mbappé foi criando alguns problemas no tal sector empedernido da selecção "celeste".

O Uruguai conseguira, no entanto, afectar uma França incapaz de fazer um remate à baliza de Muslera. Valia a Deschamps a diferença gritante entre Cavani e Stuani, que foi esvaziando as tentativas de obter o golo que desesperasse o adversário e lhe permitisse colocar de novo o chip do futebol especulativo.

Mas para cúmulo, o Uruguai iria provar do seu próprio veneno, sofrendo um golo numa bola parada defensiva. Bentancur cometeu falta dura sobre Tolisso, viu um amarelo que lhe retirou as hipóteses de estar no jogo seguinte, e ofereceu a Griezmann a possibilidade de o melhor amigo dos uruguaios desenhar uma trajectória perfeita para a entrada fulminante de Varane (40').

O central assinou o seu primeiro golo em partidas oficiais (tinha marcado duas vezes em amigáveis, há três anos) e chamou a "celeste" à Terra. Apesar do choque, Cáceres esteve na iminência de empatar quatro minutos depois, também de livre, também de cabeça. A diferença esteve em Lloris, que voou para a defesa do dia, e no "alívio" de Godín, incapaz de acertar na baliza e empatar o jogo que foi para intervalo com a França em vantagem.

O pior para o Uruguai estava para vir, com Muslera no centro das atenções. O guarda-redes recebeu um aviso de Griezmann, que quase lhe roubava a bola na sequência de um atraso em que complicou demasiado. Não convencido, Muslera acabou por oferecer o segundo golo aos franceses, num remate sem grande perigo de Griezmann que o guarda-redes do Galatasaray deixou escapar por entre os dedos (61').

A partir daí, as picardias provocadas por um episódio entre Mbappé e Cristián Rodríguez foram o momento mais intenso de um jogo que a França soube gerir até final, garantindo um lugar entre os quatro melhores do Rússia 2018.

