Os dois primeiros torneios do ano da Rolex Series (BMW PGA Championship e Italian Open) podem não ter corrido bem a Ricardo Melo Gouveia, que falhou o cut em ambos, mas, como é da sua estirpe desde que se tornou jogador profissional, com o sucesso que se conhece, agigantou-se para dar a volta por cima e, depois do 31.º lugar no último domingo no HNA Open de França, que lhe valeu o maior prémio da época, no valor de €49.100, catapultando-o para 130.º na Race to Dubai do European Tour (e já não muito longe da manutenção para 2019), hoje garantiu presença para o fim-de-semana na quarta prova da mesma série, o Open da Irlanda, Ballyllifin Golf Club, no Condado de Denegal, província de Ulster, no norte do país.

O único português que este ano compete a tempo inteiro no principal circuito europeu de profissionais entregou hoje um cartão de 71 pancadas, 1 abaixo do Par 72, para subir 18 posições para os 48.ºs (ontem havia feito 73, com alguns “erros tontos”, como próprio descreveu nas redes sociais), empatado com mais 14 jogadores, todos com 144 (Par). Há mais 14 jogadores nos 63.ºs, com 145, no limite do cut. São os que estarão presentes no fim-de-semana, em disputa pelos habituais seis milhões de euros em prémios que distribui cada torneio da Rolex Series. Melo Gouveia joga no sábado em parelha com o escocês Marc Warren, a partir das 8h19.

No topo da tabela, com 136 (-8), três jogadores: o sul-africano Erik Van Rooyen (71-65),o francês Mathieu Pavon (68-68) e o neo-zelandês Ryan Fox (67-69). O sueco Joakim Lagergren (69-68) é quarto com 137 e no quinto posto, com 138, mais três jogadores: os ingleses Danny Willett (68-70) e Sam Horsfield (69-69) e o sul-africano Zander Lombard (70-68).

O detentor do título, que é o também o jogador mais cotado em prova, o espanhol Jon Rahm (74-69), n.º 5 mundial, está no grupo dos 30.ºs, com 143 (-1), com mais 17 jogadores, entre eles o vencedor de 2016 e actual n.º 8 mundial, o norte-irlandês Rory McIlroy (70-73).

Quatro de seis portugueses passam cut no Challemge Tour

Dos seis portugueses que entraram no Prague Golf Challenge, do Challenge Tour, quatro passaram hoje o cut e não é muita a distância que os separa do leaderboard, quando faltam as duas voltas do fim-de-semana no Prague City Golf, República Checa.

Ontem, a primeira volta foi interrompida por trovoada e só hoje foi concluída, com Ricardo Santos e Filipe Lima a fazerem 66 (-6) para o terceiro lugar empatados com os franceses Hugo Cossaud e Edouard España, o alemão Philip Mejow e o finlandês Kalle Samooja. Na frente, estava o espanhol Adri Arnaus com 63, e em segundo o suíço Joel Girrbach.

Na segunda volta as coisas já não lhes correram tão bem, com ambos a marcarem 72 caindo para a 21.ª posição, que partilham com mais 10 jogadores, todos com 138 (-6). Em sentido inverso, Pedro Figueiredo, já vencedor este ano no circuito (por ocasião do KPMG Trophy na Bélgica) e com mais dois top-10, razão por que se encontra na oitava posição da ordem de mérito respectiva, acrescentou um 69 ao 70 inaugural subindo 18 posições para os 32.ºs,com 139 (-5). O líder é o inglês Jack Senior com 134 (68-66), seguido de cinco jogadores com 135 (-9).

Tomás Silva, com 141 (71-70), passou o cut no limite, nos 58.ºs.

De fora ficaram Miguel Gaspar (nos 81.ºs, com 143, 71-72), por duas pancadas, e Tiago Cruz (nos, 115,ºs, com 147, 74-73), por seis.

