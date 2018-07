Dias Ferreira anunciou nesta sexta-feira, em entrevista à SIC Notícias, a candidatura à presidência da Direcção do Sporting sob o lema "Somos todos Sporting", pelo que se apresentará às eleições a 8 de Setembro para discutir a sucessão de Bruno de Carvalho juntamente com os outros três candidatos já assumidos, Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues.

O antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do emblema de Alvalade concorre pela segunda vez à presidência do Sporting, depois de ter entrado na corrida em 2011. "Disse que tomaria uma decisão e é o que faço hoje", confirmou, sublinhando não ter nada contra as restantes três candidaturas conhecidas, ainda que não se reveja em nenhuma.

