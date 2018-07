A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LFPP) atribuiu nesta sexta-feira o prémio de Melhor Jogador da I Liga da edição 2017/18 a Bruno Fernandes, enquanto Sérgio Conceição foi considerado o Melhor Treinador da época transacta.

Na cerimónia no Convento São Francisco, em Coimbra, Bruno Fernandes recebeu a distinção pelas exibições ao longo da época ao serviço do Sporting, ao passo que Sérgio Conceição foi galardoado no primeiro ano ao serviço do FC Porto, que coincidiu com a conquista do campeonato.

A LFPP atribuiu também o prémio de Jogador Jovem do Ano ao benfiquista Ruben Dias, sendo que, também do Benfica, o avançado Jonas arrecadou o galardão de Melhor Marcador da I Liga, depois de ter marcado 34 golos na época passada.

O guarda-redes do Porto Iker Casillas recebeu o prémio Fair Play e o Chaves de Clube Fair Play.

O Melhor Golo do Ano foi apontado por Rodrigo Pinho, do Marítimo, numa partida diante do Tondela.

Já no Onze do Ano, sobressai o predomínio portista, com cinco jogadores: Ricardo Pereira, Alex Telles, Felipe, Herrera e Marega. A completar a equipa, estão os sportinguistas Rui Patrício, Coates, Bruno Fernandes e Gelson Fernandes e os benfiquistas Pizzi e Jonas.

Na II Liga, Costinha foi considerado o Melhor Treinador, depois de ter garantido a promoção do Nacional da Madeira à I Liga, e Ricardo Gomes jogador do clube insular arrecadou dois prémios: Melhor Jogador e Melhor Marcador.

Chiquinho, da Académica, arrecadou o galardão de Jogador Jovem do Ano, e Ricardo, também da Académica, o de Melhor Guarda-Redes.

Artur Abreu, do Guimarães B, recebeu o prémio Jogador Fair Play e o Benfica B de Clube Fair Play.

