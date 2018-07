Parte da biblioteca do historiador José Hermano Saraiva, com 350 lotes de obras literárias, vai a leilão a partir do dia 10, apenas na Internet, anunciou a leiloeira Palácio do Correio Velho. O leilão decorrerá online entre as 10h de dia 10 e as 22h de dia 17 de Julho.



"É esta fundamentalmente a biblioteca de um grande intelectual e reúne na sua generalidade, livros de arte, literatura clássica, religião, Lisboa, história e leis, crónicas, Índia portuguesa, filosofia", refere a leiloeira sobre a biblioteca do historiador e notável divulgador através dos seus sucessivos programas televisivos sobre temas de História de Portugal.

Entre as obras que vão a leilão, até ao dia 17, estão Sonetti et Canzione, de Petrarca, de 1512, Chronica de El-Rei D. Manuel, de Damião de Goes, de 1749, Manuscrito - Regimento Interno da Maçonaria, de 1849, O Catálogo dos Bispos do Porto, de D.Rodrigo da Cunha, de 1623, a Cronica dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, de Nicolau de Santa Maria, de 1668, entre outros.

Em Março, foi a leilão a colecção de arte do professor e historiador, que morreu em 2012 aos 92 anos, na sua Quinta de Palmela onde residia.

