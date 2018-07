Pelo segundo ano, o fado volta a ocupar em Cascais um espaço antes conquistado pelo jazz: o Parque Palmela. Este ano, de 19 a 21 de Julho, ali actuarão Cuca Roseta, Ricardo Ribeiro, Ana Moura, José Manuel Neto, Diana Vilarinho e Carlos Leitão. É o regresso do Montepio Fado Cascais. Para o assinalar, vão estar nesta quinta-feira, dia 5 no auditório do PÚBLICO o fadista Ricardo Ribeiro e o guitarrista José Manuel Neto, que apresentarão temas dos respectivos repertórios, além do organizador Ricardo Tadeu. Ricardo Ribeiro, além do disco Hoje é Assim, Amanhã Não Sei e de projectos paralelos de relevo (José Afonso ou Fado Barroco), tem uma intensa carreira internacional e José Manuel Neto, um dos mais aclamados guitarristas nacionais, tem no disco Tons de Lisboa um espelho da sua arte. A apresentação é acompanhada por uma conversa com o jornalista Nuno Pacheco.