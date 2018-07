A Reitoria da Universidade de Aveiro anunciou nesta quinta-feira que vai realizar uma auditoria interna para apurar as circunstâncias em que foram oferecidos no portal universitário vários estágios, nomeadamente na Alemanha, com retribuições iguais ou mesmo inferiores a 150 euros.

PUB

A auditoria surge na sequência de um comunicado do Bloco de Esquerda, no qual denunciou que "o jornal online da Universidade divulgou, no dia 17 de Maio de 2018, uma série de estágios a realizar na BD Eletronics, na Alemanha, e em várias áreas de formação (administração pública, línguas e culturas, engenharias, comunicação, psicologia e outros), oferecendo-se remunerações de 150 euros".

"Muitos destes estágios eram também destinados a já graduados, pelo que não se pode considerar que estamos perante 'meros' estágios curriculares e existem muitos outros exemplos, todos eles publicados no jornal online da UA, onde se oferecem 50 euros a 100 euros para vários estágios fora do país, ou 150 euros para ofertas de trabalho que não são referenciadas como estágios", afirma aquele partido.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já em Junho, o Bloco de Esquerda havia feito uma pergunta por escrito ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, denunciando a divulgação, por parte do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da Universidade de Aveiro, de dois estágios na área de Design Gráfico e Comunicação, com uma remuneração mensal de 120 euros.

A Universidade de Aveiro esclareceu na altura que o anúncio se referia a estágios curriculares, pelo que estava a ser feita uma interpretação errónea.

Face ao comunicado desta quinta-feira, a Universidade de Aveiro "reitera nos seus exactos termos o teor da informação que publicitou no passado dia 13 de Junho, no que concerne à adopção de políticas que promovam um escrupuloso respeito pelos direitos laborais, e determinou, de imediato, a abertura de uma auditoria interna que permita apurar as circunstâncias concernentes aos factos agora denunciados".

PUB