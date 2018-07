O Tribunal Judicial de Guimarães absolveu esta quinta-feira o subcomissário da PSP Filipe Silva, que era acusado de agredir, a pontapé e à bastonada, um jovem naquela cidade, em Março de 2015.

Filipe Silva estava acusado, pelo Ministério Público, de um crime de ofensa à integridade física qualificada, além de falsificação de documento e denegação de justiça e prevaricação, por alegadamente ter feito constar dados falsos no auto de notícia da ocorrência.

O tribunal deu como não provado que Filipe Silva tenha agredido o jovem e que tivesse consigo qualquer bastão ou cassetete.

Os factos remontam a 29 de Março de 2015, perto das 7h, quando uma patrulha da PSP, que incluía Filipe Silva, deparou com um grupo de jovens embriagados a urinar na via pública.

Segundo a acusação, os polícias perguntaram quem tinha urinado para a via pública e um dos jovens, que estava "visivelmente sob efeito do álcool", não gostou da abordagem e dirigiu-lhes algumas expressões provocatórias, dizendo nomeadamente que urinar "no valado" não é crime e que se tivesse vontade o faria outra vez.

Na reacção, e ainda de acordo com a acusação, Filipe Silva teria obrigado esse jovem a colocar-se de joelhos, dando-lhe um pontapé nas costas e desferindo várias pancadas com o cassetete nas costas, braços e pernas. Teria ainda colocado a bota em cima da cabeça do jovem.

No julgamento, Filipe Silva refutou toda a acusação e disse mesmo que alguns factos que nela constam só poderiam ter sido inspirados "em séries norte-americanas".

Um outro subcomissário que acompanhava Filipe Silva, e que depôs como testemunha, assumiu ter sido ele a dar bastonadas ao jovem, depois de este ter resistido a uma ordem de detenção.

Dois meses após estes factos, Filipe Silva agrediu dois adeptos do Benfica, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, também em Guimarães, num processo em que foi condenado, na semana passada, a três anos de prisão, com pena suspensa.

