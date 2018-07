Na sequência do mais recente alerta para a necessidade de controlo das acácias, feito esta semana por duas especialistas sul-africanas em prevenção de fogos florestais, o CDS questionou o Governo sobre os seus planos para controlar esta espécie invasora.

PUB

Ao Ministério da Agricultura, os deputados Patrícia Fonseca, Ilda Araújo Novo e Hélder Amaral perguntam se está previsto algum plano nacional de controlo e erradicação de mimosas (Acacia dealbata) e de acácias-de-espigas (Acacia longifólia). Já o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas foi questionado sobre as medidas que estão a ser aplicadas para erradicar esta espécie ao longo das bermas das estradas nacionais.

Em entrevista ao PÚBLICO, as especialistas em conservação da natureza Val Charlton e Tessa Oliver destacaram a necessidade urgente do Governo criar um programa de controlo das acácias, para garantir a conservação de espécies nativas e reduzir o risco de incêndio. “Este é um grande problema, porque estas plantas do sul da Austrália nascem para arder. Quanto mais ardem, mais novas plantas nascem”, sublinhou Val.

PUB

Foi precisamente a dimensão desta “invasão” em território nacional o que mais surpreendeu as duas especialistas que, na semana passada, estiveram nas vilas de Monchique e da Sertã a convite da Estrutura de Missão para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a formar comunidades e instituições locais para a prevenção dos fogos.

PUB