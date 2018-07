O Governo garante que vai honrar o compromisso que estabeleceu com a Madeira em relação às verbas prometidas para a prevenção de incêndios e catástrofes naturais. Em causa estão 30,5 milhões de euros acordados em 2016, no rescaldo dos incêndios que nesse Verão atingiram a ilha, que o governo madeirense diz não terem sido transferidos.

Nos últimos dias, o Funchal endureceu o discurso, acusando o executivo de António Costa de faltar ao prometido. O Ministério do Ambiente diz que o governo regional não tem razão. “Assim que forem necessárias mais verbas, vamos transferi-las”, garantiu ao PÚBLICO o ministro João Matos Fernandes, argumentando que a verba só não foi ainda desbloqueada porque a Madeira ainda não utilizou todo o montante que solicitou.

“Foram aprovadas candidaturas no valor global de 123 milhões de euros, mas até agora só foram executados 43 milhões de euros”, contabiliza o ministro do Ambiente, repetindo que vai honrar a carta que escreveu ao governo madeirense.

Nesse documento, com data de 8 de Novembro de 2016, Matos Fernandes compromete-se, “em caso de necessidade futura“, com o reforço de 30,5 milhões de euros no Eixo 2, para projectos enquadrados na Adaptação às Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos, do POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos). “Quando existir essa necessidade, vamos proceder a essa reprogramação”, sublinha o ministro, dizendo que essa verba poderá ser transferida de uma de duas formas: através do próprio POSEUR, cuja execução nacional será avaliada em Outubro; ou por via do Fundo Ambiental, que tem ainda 25 milhões de euros disponíveis.

“A Madeira tinha a expectativa que essa verba fosse transferida de imediato, mas neste momento não existe essa necessidade”, concluiu Matos Fernandes.

Os argumentos do ministro diferem daqueles que foram inicialmente transmitidos ao PÚBLICO pelo gabinete de Matos Fernandes. A meio de Junho, fonte oficial do ministério falava dos 30,5 milhões de euros como uma “expectativa” do Funchal e dizia que só estavam disponíveis 17 milhões de euros. O entendimento, na altura, era que Bruxelas não permitia a transferência de verbas entre os vários eixos que compõem o POSEUR.

Agora, a mesma fonte aponta o “baixíssimo nível de execução dos projectos aprovados”, para dizer que “não existe necessidade de reforço” da dotação global do Eixo 2 do programa operacional.

São justificações que a Madeira rejeita. Esta quarta-feira à tarde, falando aos jornalistas, o presidente do governo regional Miguel Albuquerque insistiu. “Se não mandam dinheiro, como é que querem que a gente execute?” E acrescentou que já há muitas obras no terreno e vários concursos lançados. “Devem estar a brincar connosco.”

