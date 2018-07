E os Portugueses

Temos vivido em sobressalto com as debilidades que se têm vindo a verificar no Serviço Nacional de Saúde, onde crianças são consultadas em contentores, onde consultas da especialidade demoram demasiado tempo a serem marcadas, e onde em muitas situações, os profissionais de saúde não se sentem motivados para o desempenho capaz da sua missão, que é tratar cuidar e salvar vidas.

Os constrangimentos financeiros, as promessas de verbas que não foram desbloqueadas, bem como os argumentos contraditórios sobre os montantes necessários para o financiamento como resposta às carências existentes na área da saúde, terão inevitavelmente de ser ultrapassados sob pena de termos trocadas as prioridades em que passa a ser mais importante a credibilidade financeira do país, em lugar da resposta às necessidades dos cidadãos.

Não é aceitável nem faz qualquer sentido o país ficar com uma imagem mais credível perante os parceiros internacionais, quando os cidadãos desse país, vejam consultas adiadas por falta de especialistas, ou meios técnicos, e em face do débil investimento na saúde, os profissionais também se sintam desmotivados, ficando no ar a pergunta se a tão anunciada melhoria das contas públicas, não será feita à custa da saúde dos portugueses.

Américo Lourenço, Sines

O problema das 35 horas semanais

Desde sempre, sabe-se lá bem porquê, que os funcionários públicos trabalham menos horas semanais dos que os trabalhadores do privado. Considerando que retorno às 35 horas é justo já que tem por finalidade a reposição de uma situação que existia, levanta-se o problema da forma como tudo isto foi feito. António Costa sabia que, a 1 de Julho, com a entrada em vigor desta alteração os problemas apareceriam porque o tempo não é elástico. Ao dizer que sim à redução do horário semanal, feita de uma vez e não faseada, e não admitindo atempadamente novos funcionários para compensar a redução do número de horas trabalhadas, António Costa não está a resolver um problema mas, pelo contrário, a criar um muito maior. Realisticamente talvez não fosse ainda a altura certa para voltar ao horário antigo. Aliás, António Costa tem demonstrado quase sempre que, mais do que a preocupação pela resolução efectiva dos problemas o que verdadeiramente o preocupa é a gestão diária da sua manutenção no governo e, por tal facto, vai dizendo que sim a coisas que sabe bem que são não realizáveis.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Mário Centeno - tem o dom da ubiquidade...

Mário Centeno, ministro das Finanças, já parecido com Maria L. Albuquerque, desenvolve políticas que até merecem a simpatia dos austeritários de garrote da troika! As políticas de cortes e de austeridade encapotada, agora são mais justificadas, porque aquele dita em causa própria - é o presidente do Eurogrupo. É o chamado dois em um… É ubíquo. O SNS, já residual para pobres, a Educação pública, com professores desmotivados, porque mal tratados no seu tempo de contagem de tempo de trabalho, a Cultura outra vez nas margens estão na penúria, mas há milhares de milhões de euros para pagar as PPP, rendas exorbitantes, almofadas para a banca e por aí fora. A esta realidade, alguns obedientes e mansos comentadores televisivos, chamam «populismo». Quando António Costa diz que não há dinheiro é o eco de Mário Centeno. Ou Mário ‘’sem tino’’?!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

