Soraya Sáenz de Santamaría venceu nesta quinta-feira a primeira volta das eleições para a liderança do Partido Popular (PP) espanhol, com cerca de 37% das votações (21.513 votos). A candidata, ex-vice-presidente do Governo, terá Pablo Casado, que reuniu 19.967 votos, como adversário na segunda e decisiva volta deste acto eleitoral para escolher o sucessor de Mariano Rajoy.

PUB

Uma vez que nenhum dos candidatos conseguiu alcançar mais de 50% dos votos, uma vantagem de 15% ou uma vitória em mais de 50% das circunscrições, será necessária uma segunda votação. O vencedor será escolhido no congresso extraordinário do partido, agendado para 20 e 21 de Julho, quando os dois candidatos disputarão a eleição final.

Para além de Soraya Saénz de Santamaría e Pablo Casado concorriam ainda María Dolores de Cospedal, secretária-geral do PP e que ficou em terceiro lugar, e José Manuel García-Margallo (ex-ministro dos Negócios Estrangeiros), Elio Cabanes (vereador) e José Ramón García Hernández (deputado). A taxa participação entre os 66 mil membros do partido rondou os 87%, noticia a imprensa espanhola.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As eleições internas no PP ocorrem na sequência da demissão de Mariano Rajoy, que deixou a liderança do PP depois de o Governo a que presidia ter sido derrubado por uma moção de censura apresentada pelo PSOE. Os socialistas aproveitaram as sentenças judiciais do caso de corrupção Gürtel, que envolvia casos de corrupção dentro do PP para forçarem a mudança política na Moncloa com uma moção de censura que foi aprovada com o apoio dos deputados bascos do PNV e catalães do PDeCAT.

Rajoy, também enfraquecido politicamente devido à gestão problemática da questão catalã, anunciou que se afastava do partido, abrindo caminho a um congresso extraordinário para a escolher um novo líder do PP.

O futuro líder do PP e candidato a primeiro-ministro nas eleições gerais que deverão realizar-se em 2020 terá de renovar e modernizar um partido que nos últimos anos perdeu uma parte importante do eleitorado devido a uma série de casos de corrupção que envolveu alguns dos dirigentes.

PUB