Teodoro Obiang anunciou uma “amnistia total” para os presos políticos e opositores que se viram privados de exercer a sua actividade na Guiné-Equatorial. Num comunicado difundido através da televisão estatal, o homem que governa aquele país africano com mão de ferro há quase 40 anos propôs a participação de todos num “diálogo nacional”, a realizar-se entre 16 e 21 de Julho, e que será acompanhado por observadores internacionais.

“Declaro a amnistia total de todos os cidadãos (…) encarcerados por delitos políticos e pelo exercício da sua actividade, quer tenham concluído ou não a sua condenação”, prometeu Obiang, citado pelo ABC, através da leitura de um decreto-lei concebido para o efeito.

O diálogo agendado para as próximas semanas será “entre o Governo e os partidos políticos legalizados, os actores políticos do interior e a diáspora, a sociedade civil e as confissões religiosas”.

Pouco depois das legislativas de Novembro do ano passado, Obiang ordenou uma nova vaga de repressão – justificando o gesto com uma suposta tentativa de golpe de Estado –, que culminou na detenção de mais de 140 presos políticos.

Segundo o diário espanhol, a aparente cedência do Presidente do mais recente e controverso membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa surge na sequência das denúncias de tortura e assassinato do opositor político Juan Obama Edú, às mãos do regime.

