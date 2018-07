Donald Trump visita oficialmente o Reino Unido na próxima semana e para o receber estão a ser organizados inúmeros protestos. Em Londres são esperadas pelo menos 50 mil pessoas e haverá um balão com a forma do Presidente dos Estados Unidos na forma de um bebé irritado.

A visita de Trump acontece um ano depois de o Presidente ter suspendido a viagem com receio de manifestações hostis. Esta será a primeira visita ao Reino Unido de Trump enquanto Presidente dos EUA, mas — e apesar de Trump ter encontro marcado com a primeira-ministra britânica, Theresa May —, a Casa Branca ressalva que não se trata de uma visita de Estado, mas uma “visita de trabalho”. Ainda assim, os britânicos continuam a não estar dispostos a receber o Presidente.

Esta quinta-feira, o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, autorizou que um balão com cerca de seis metros de altura, caricaturando Trump na forma de um bebé irritado, possa sobrevoar os céus durante a visita à cidade, no dia 13 de Julho. A relação entre Trump e Sadiq Khan, que é muçulmano, não é a mais pacífica — Khan critou o decreto de Trump a proibir a entrada nos EUA de cidadãso de alguns países de maioria muçulmana, o Presidnete acusou o mayor de Londres de desvalorizar o terrorismo.

A primeira-ministra britânica (a primeira líder estrangeira a ser recebida por Trump após ter tomado posse em Janeiro de 2017) quer garantir que o seu visitante é bem recebido, mas nem o jantar que está a ser preparado para o Presidente americano é um tema pacífico.

Entre os cerca de 150 empresários convidados para o jantar de quinta-feira, oferecido por Theresa May, existe desconforto e relutância em marcar presença. A situação foi revelada ao Financial Times por um responsável de uma das empresas que trata da comunicação de alguns dos empresários e que conta, sob anonimato, que alguns dos seus clientes perguntaram se devem ou não participar. Receiam algum tipo de impacto negativo na imagem das suas empresas. “O meu conselho é que vão caso os EUA representem parte significativa do mercado deles”, explicou. “Mas os meus clientes têm consciência dos potenciais problemas dessa escolha”.

