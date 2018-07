Há mais uma baixa na Administração Trump. A mais recente saída é de Scott Pruitt, director da Agência de Protecção do Ambiente (EPA, na sigla original) norte-americana. A demissão foi anunciada pelo Presidente norte-americano no Twitter, que ao final desta quinta-feira informou ter aceitado a demissão de Scott Pruitt, deixando porém elogios pelo trabalho executado enquanto tutelou a pasta do Ambiente.

A demissão de Pruitt não é uma surpresa tendo em conta o número de críticas que o director acumulou nos últimos meses, envolvido em diversos casos de alegados gastos financeiros excessivos e supostos abusos de poder para resolver assuntos pessoais e melhorar o nível de vida dele e o da família. Segue-se no cargo o actual número dois da agência, Andrew Wheeler. "Não tenho dúvida de que o Andy vai continuar com a nossa excelente e duradoura agenda na EPA. Fizemos um progresso tremendo e o futuro da EPA é muito brilhante", escreveu Donald Trump.

Guarda-costas, voos e cabine telefónica

A escolha de Scott Pruitt tinha sido bastante criticada, pelo facto de ser um céptico das alterações climáticas a liderar a EPA. Pruitt foi também uma das principais figuras que interpuseram acções legais contra a política ambiental de Barack Obama e contra a própria agência que passou a chefiar, contestando a autoridade da EPA na regulamentação da poluição tóxica de mercúrio, poluição atmosférica, emissões de carbono de centrais eléctricas e qualidade das águas.

Durante o mandato, Scott Pruitt foi ainda acusado de outros abusos. Em Abril, a Associated Press revelou despesas três vezes superiores às apresentadas pelos antecessores com guarda-costas, pagas com os cofres públicos. No mesmo mês, o New York Times escreveu que os abusos de Pruitt já tinham levado John F. Kelly, chefe de gabinete de Trump, a sugerir a demissão dele. Trump recusou.

Tudo começou por despesas de viagens excessivas, em primeira classe ou em aviões fretados à custa dos contribuintes, ao contrário do que estipulam as regras governamentais. Depois, descobriu-se a quantidade exagerada de guarda-costas ao serviço dele, 24 horas sobre 24 horas, mesmo no estrangeiro, por um custo que é praticamente o dobro do dinheiro gasto pelos antecessores na liderança da EPA.

Pruitt determinou também a instalação de uma cabine telefónica nos escritórios de Washington, por 43 mil dólares (37 mil euros), uma soma que foi considerada excessiva.

Esta semana, Pruitt foi confrontado por uma professora que o abordou num restaurante e lhe pediu que se demitisse antes de ser "empurrado pelos escândalos".

