Pelo menos 19 pessoas morreram nesta quinta-feira na sequência de duas explosões num complexo de fábricas de pirotecnia nos arredores da Cidade do México. Entre as vítimas mortais estão membros das equipas de socorro, que se preparavam para responder às vítimas da primeira explosão, quando uma segunda explosão os atingiu. Para além das vítimas mortais, as explosões provocaram dezenas de feridos.

PUB

O acidente aconteceu em Tultepec, a norte da capital do México, uma cidade conhecida pela indústria de pirotecnia.

"Dei instruções aos ministros estaduais do Interior e da Saúde para se deslocarem imediatamente ao local para prestarem assistência às vítimas e às famílias", afirmou o governador do Estado do México, Alfredo del Mazo.

PUB

Luis Felipe Puente, representante da agência de protecção civil do México, fala em pelo menos 40 feridos e diz que a venda de fogo-de-artifício na região irá ser suspensa e as autorizações dos produtores serão revistas.

No México, os acidentes relacionados com a indústria de pirotecnia são frequentes. Há dois anos, em Dezembro de 2016, uma explosão num complexo de fogo-de-artifício provocou 42 mortos e 70 feridos. Em Junho, uma explosão na mesma cidade fez sete vítimas mortais e feriu oito pessoas.

PUB