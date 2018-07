Os sindicatos dos tripulantes de cabine de Portugal, Itália, Bélgica e Espanha decidiram avançar com um pré-aviso de greve para os dias 25 e 26 de Julho, segundo afirmou ao PÚBLICO a presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo. Para o início desta tarde está marcada uma conferência de imprensa, onde serão dados mais pormenores.

Em Abril, os sindicatos envolvidos já sublinhavam que a Ryanair tinha de efectuar várias mudanças na sua política laboral se quisesse evitar uma greve concertada em vários países europeus. Na altura, ficou estipulado que a empresa teria de mostrar avanços até Junho ou haveria uma “acção industrial conjunta” onde se inclui “o recurso à greve”.

Entre as reivindicações estão a aplicação da “legislação nacional imperativa relativa a cada país nos respectivos contratos de trabalho e regulamentos internos da empresa” e igualdade de condições de trabalho, nomeadamente ao nível da remuneração, a todos os trabalhadores, incluindo os subcontratados pelas empresas que trabalham com a Ryanair, a Crewlink e a Workforce.

