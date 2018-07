O ano de 2017 foi de afirmação para Álvaro Odriozola e o de 2018 de clara mudança. Depois de ter escalado rapidamente a pirâmide das selecções de Espanha, com uma presença no Campeonato do Mundo como prémio maior, o lateral direito de 22 anos vai mudar de vida. Pondo fim a alguns dias de negociações, o Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do jogador, que assinou um vínculo válido por seis temporadas.

Não foram avançados os valores envolvidos na operação e o que se sabe é que a cláusula de rescisão do lateral era de 40 milhões de euros. Se as recentes conversas mantidas entre as direcções do Real Madrid e da Real Sociedad conduziram a uma redução do preço do passe do futebolista, é algo que ainda não é claro.

?? Conoce a nuestro nuevo fichaje, Álvaro Odriozola, haciendo clic en la imagen. ???? #WelcomeOdriozolahttps://t.co/SxgpLTTuRs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 de julho de 2018

O que é certo é que Dani Carvajal terá um concorrente de peso na luta pelo lado direito da defesa. Um jogador de grande dinâmica, capaz de percorrer todo o corredor durante 90 minutos e de dar enorme profundidade à equipa quando na posse da bola. Um atleta que em 2017 chamou a atenção do seleccionador de sub21 graças à sua plena e rápida afirmação no "onze" da Real Sociedad e que marcou presença no Europeu da categoria.

A chegada de Odriozola ao Santiago Bernabéu tem o aval de Julen Lopetegui, o treinador dos "blancos" e o responsável pela presença do lateral no Mundial da Rússia. E reforça a tendência dos últimos anos do Real Madrid de contratar, para lá de jogadores consagrados pagos a peso de ouro, talentos emergentes do futebol espanhol, como Asensio, Ceballos, Theo ou Vallejo.

