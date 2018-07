Também no ténis, por vezes, os encontros são disputados em duas partes. Em Wimbledon, a chuva costuma ser a principal razão para as interrupções. Na quarta-feira, o encontro entre Marin Cilic, finalista em 2017, e Guido Pella parou várias vezes devido às condições meteorológicas, levando mesmo ao adiamento. Cilic tinha dominado os sets iniciais, mas o argentino acabava de quebrar o serviço do croata pela primeira vez. Nesta quinta-feira, a segunda parte desse duelo foi ganha por Pella, que afastou assim um dos principais favoritos.

“A chuva salvou-me; ontem não sei se ganhava, mesmo com um break de vantagem. Hoje foi outra história: ele falhou muito e coloquei-me mais dentro do court e dificultei-lhe as coisas com o meu ‘slice’. É a melhor vitória da minha carreira”, resumiu Pella (82.º ATP), depois de vencer, por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3) e 7-5.

O encontro foi interrompido na véspera quando o argentino de 28 anos servia no terceiro set, por 4-3.

A partir do quarto set, foi Pella que parecia o mais experiente, embora esta tenha sido apenas a sua terceira presença no quadro principal e a primeira em que ganha encontros em Wimbledon. “Não conseguia mexer-me bem neste piso, mas sempre tentei melhorar. Depois de vir a chuva, senti-me muito mais confiante e estive calmo até ao fim”, acrescentou.

Depois de recuperar de 1-3, Pella revelou-se o mais focado, em contraste com o experiente croata, campeão do Open dos EUA de 2014, que somou 27 ases, um deles quando teve de salvar dois match-points a 4-5 do quinto set, mas igualmente autor de 63 erros não forçados. A 5-6, Cilic já não conseguiu servir ao mesmo nível e no quarto match-point que enfrentou, cometeu mais um erro de direita, o 38.º.

“Há anos que procurava um encontro destes, mas nunca esperei que fosse aqui, frente ao Cilic. Foi uma grande surpresa para mim”, confessou o argentino

Com as vitórias desta quinta-feira de Stefanos Tsitsipas (35.º) e Alex De Minaur (80.º), pela primeira vez desde Novak Djokovic e Andy Murray, há 12 anos, dois tenistas com menos de 20 anos atingem a terceira ronda em Wimbledon – juntando-se ao sérvio e a Rafael Nadal, qualificados sem perderem qualquer set.

Ao final do dia, veio a maior surpresa: Garbiñe Muguruza, campeã em 2017, foi eliminada de forma concludente. A espanhola só logrou ganhar um jogo dos últimos 11 e acabou derrotada por Alison van Uytvanck (47.ª), com os parciais de 5-7, 6-2 e 6-1. Desde 1994 que a campeã em título não era eliminada tão precocemente em Wimbledon. Ao fim da segunda eliminatória, restam somente três jogadoras do "top-10" (Simona Halep, Karolina Pliskova e Angelique Kerber) – uma primeira vez nos últimos 50 anos do torneio.

Nesta quinta-feira também João Sousa e Leonardo Mayer estrearam-se nos pares, vencendo os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco, por 7-6 (8/6), 6-4, 6-7 (7/9) e 6-1.

