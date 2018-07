O destino de William Carvalho poderá ser o futebol espanhol, mais especificamente o Betis, cujo vice-presidente admitiu nesta quinta-feira estar a negociar com o internacional português. Lorenzo Serra Ferrer reconheceu que o negócio “não está fechado”, mas manifestou esperança em contar com o ex-jogador do Sporting.

O médio, que representou Portugal no Mundial 2018, é livre para decidir o seu futuro. E o Betis espera contar com ele. “Sim, estamos a negociar. É difícil, porque se trata de um grande futebolista, mas temos a esperança de poder contratá-lo”, afirmou Lorenzo Serra Ferrer nesta quinta-feira, durante a apresentação de Pau López como jogador do emblema de Sevilha.

“É um futebolista que acrescenta muito valor ao plantel, porque é bom e já o demonstrou na temporada passada. Podermos contar com um futebolista internacional com as suas características seria muito positivo. Mas ainda não está fechado, falta acertar alguns aspectos. Teremos de esperar”, acrescentou o dirigente.

William Carvalho foi um dos futebolistas que avançou para a rescisão do contrato com o Sporting invocando justa causa devido às agressões por parte de elementos da claque “leonina” Juve Leo na Academia de Alcochete.

