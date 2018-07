Um novo vídeo divulgado pela Marinha tailandesa mostra os 12 rapazes e o seu treinador de futebol, de 25 anos, que ficaram presos numa gruta desde 23 de Julho, depois da gruta ficar inundada com a água da chuva. Enrolados em mantas térmicas e com os mergulhadores ao lado, riem e sorriem para a câmara, juntando as mãos num cumprimento típico de saudação tailandês. Os adolescentes, sentados na rocha que os manteve a seco e a salvo, agradecem aos seus salvadores e dizem que estão bem de saúde – apesar da magreza visível, por terem estado dez dias sem comida, sem luz, e a beber água unicamente das estalactites. Tirar o grupo da gruta vai ser difícil e demorado, mas as crianças estão agora a receber aulas de mergulho.