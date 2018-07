Doze detidos, 54 buscas domiciliárias e não-domiciliárias e 25 armas apreendidas, para já este o resultado de uma operação das forças policiais que está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal em Lisboa. A operação resulta de uma investigação do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), em colaboração com o comando distrital de Santarém e o comando distrital de Setúbal, com a Unidade Especial de Polícia e ainda o Cometlis do Porto, adiantou a PSP ao PÚBLICO. A operação está a decorrer nos distritos de Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal.

Segundo a agência Lusa, que fala sobre buscas em dois bairros de Lisboa, a operação – que está relacionada com o combate ao tráfico de armas – está a decorrer desde as 7h de quarta-feira. Estarão envolvidos na operação centenas de agentes da PSP, com o apoio de militares da GNR.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP remeteu mais informações para as 12h, altura em que serão prestadas declarações sobre a operação.

