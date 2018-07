A Direcção-Geral de Saúde (DGS) lança esta quarta-feira uma campanha de promoção do consumo de água, como componente essencial para uma alimentação saudável. Sob o slogan “Água – A Nova Mega Bebida”, a campanha será difundida através das redes sociais e da televisão e conta com a parceria da Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente (APIAM).

“O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, estabelece como prioridade promover a saúde através de uma nova ambição para a saúde pública, defendendo que a obtenção de ganhos em saúde resulta da intervenção nos vários determinantes de forma sistémica, sistemática e integrada, e salientando como fundamental a política de promoção de uma alimentação saudável”, lê-se no site do Serviço Nacional de Saúde.

Para as 15h desta quarta-feira está prevista a assinatura de um protocolo, que terá lugar na Fundação EDP e que contará com a presença de Fernando Araújo (Secretário de Estado Adjunto e da Saúde), Graça Freitas (Directora-Geral da Saúde) e de Nuno Pinto de Magalhães (APIAM).

Os protagonistas da campanha, revela a DGS, serão as figuras públicas Vanessa Oliveira, Isaac Alfaiate, Maria Cerqueira Gomes e Diogo Amaral.

“O Ministério da Saúde acredita que a aposta na literacia e, neste sentido, em campanhas nacionais de promoção de saúde pública se traduzirá em melhorias nos comportamentos e nos estilos de vida dos portugueses”, sublinha a DGS.

