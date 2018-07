O documento que o Conselho Estratégico Nacional do PSD está a concluir sobre justiça será apresentado como "uma base de trabalho" para consensos e não como uma proposta aos restantes partidos, que teriam de vir "a reboque" dos sociais-democratas.

Por essa razão, o documento vai ser apresentado num formato diferente, ainda a definir, dos já produzidos por este órgão e que têm sido tornados públicos em conferência de imprensa e como contributos futuros para o programa eleitoral do PSD.

No sábado, no final da segunda reunião plenária do Conselho Estratégico Nacional (CEN), o presidente do partido, Rui Rio, apontou que os próximos documentos deste órgão a serem divulgados serão sobre saúde, "muito em breve", e sobre justiça, depois de já terem sido tornados públicos textos sobre políticas para a infância e sobre a reforma da zona euro.

No entanto, no caso do documento sobre a justiça, que será divulgado até final de Julho, Rio fez questão de fazer uma ressalva.

"O da justiça tem características um pouco diferentes, porque, enquanto a maior parte dos documentos dão aquilo que é a posição do PSD, no caso da justiça o que pretendemos é convocar o país, quer os partidos, quer os agentes da justiça, para uma reforma que não se faz em 30 ou 60 dias mas é absolutamente vital para o desenvolvimento de Portugal", defendeu o presidente do PSD no sábado, em declarações disponibilizadas num vídeo no site do partido.

Questionado pela Lusa sobre esta diferença estabelecida por Rui Rio, fonte da direcção do CEN confirmou que o texto sobre justiça "não vai ser apresentado no mesmo formato" dos outros documentos, estando ainda por definir a forma como será divulgado.

No caso do documento sobre as políticas para a infância, apesar de estar também aberto a contributos dos militantes do PSD e da sociedade, as suas propostas irão "directas para o programa eleitoral" do partido.

No caso da saúde, também será apresentada "a visão estratégica do PSD" e o documento será tornado público num formato clássico, provavelmente numa conferência de imprensa.

"Da justiça não será nada assim, porque visa-se captar a vontade dos outros partidos e dos agentes da justiça para uma verdadeira reforma", explicou a mesma fonte.

Se os contributos dos agentes da justiça já foram recolhidos ao longo de cerca de um mês em várias reuniões mantidas pelo presidente do partido, o mesmo não se passou com os partidos.

"A forma como vai ser apresentado terá de ter isso em atenção", afirmou, explicando que se fosse feito numa conferência de imprensa "na prática seria como lançar um desafio" às restantes forças políticas.

Ou seja, o documento, cuja base está praticamente pronta, terá de ser ajustado para que, "em circunstância alguma, possa ser visto como uma proposta do PSD aos outros".

"Isso significaria que [os outros partidos] teriam de vir a reboque, que é justamente o que não se pretende que aconteça", salientou, defendendo que a reforma da justiça só se fará se os partidos, particularmente o PS e o PSD, estiverem de acordo.

Questionado se tal poderá passar por reuniões prévias com os partidos, a fonte da direcção do CEN reiterou que ainda não está definida a forma, assegurando apenas que não será algo fechado, como um projecto de lei ou de resolução, em que os partidos teriam de votar contra ou a favor, ou um contributo directo para o programa eleitoral do PSD.

"Se for só isso, não haverá reforma", apontou, sublinhando que é raro ser o maior partido da oposição a estar disponível para uma reforma deste alcance e que o documento definirá o que se entende em concreto por reforma da justiça.

Entre 21 de Maio e 20 de Junho, Rui Rio teve uma série de reuniões com agentes da área da Justiça, como o Conselho Superior do Ministério Público, presidido pela Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a Direcção Nacional da Polícia Judiciária, a Provedora de Justiça ou órgãos representativos dos magistrados, advogados e Ministério Público.

Nessas ocasiões, o presidente do PSD reiterou que o trabalho de reforma de justiça, que "nunca foi feito", não deve nem pode ser feito "nem pelo PSD, nem pelo CDS, nem pelo PS, nem por um Governo em concreto, mas pelos partidos como um todo e pelos agentes da justiça como um todo".

Durante as iniciativas que promoveu, Rui Rio criticou as constantes violações do segredo de justiça, considerando que não são "sustentáveis num regime democrático", defendeu uma formação mais especializada dos magistrados, mas evitou pronunciar-se sobre se defende ou não a recondução da Procuradora-Geral da República, dizendo tratar-se de "um não assunto" até Outubro.

