A tensão entre os parceiros de Governo arrasta-se há semanas, mas poderá esvaziar-se na sexta-feira, quando o Parlamento discutir as alterações à legislação laboral. Já é certo que os socialistas apresentarão um requerimento a pedir que a proposta de lei do Governo não seja votada em plenário, passando directamente para a discussão em sede de comissão parlamentar do Trabalho e da Segurança Social. O PCP mantém o tabu mas o BE dá sinais de que a sua proposta também pode baixar à comissão sem ser votada. Isso atirará a discussão do detalhe das propostas para depois das férias, cruzando com o Orçamento do Estado para 2019.

José Soeiro, deputado do BE, admite que os seus projectos de lei não vão a votos na sexta-feira, desde que o Governo faça o mesmo. “Se houver um pedido por parte do Governo para que a sua proposta de lei baixe à especialidade sem votação, nós consideramos agir com reciprocidade, baixando também as nossas propostas sem as submeter a votação”, adiantou ao PÚBLICO o deputado responsável pela área laboral no Bloco.

Soeiro não tem dúvidas de que o debate parlamentar em torno da legislação laboral vai arrastar-se até ao final de Outubro, cruzando-se com o debate sobre o Orçamento do Estado para 2019. É que além da proposta do Governo, há várias propostas do BE e do PCP que, se baixarem à especialidade, também serão apreciadas.

Já do lado dos comunistas, fonte parlamentar remeteu para mais tarde o anúncio da decisão final, mas a indicação que quer o Governo quer o PS tinham era de que o PCP também não faria finca-pé na votação.

Detalhes políticos

A situação é puramente política. Os socialistas dão o primeiro passo para evitar o confronto no hemiciclo, entregando o requerimento a pedir que a proposta do Governo não seja votada no Parlamento no dia 6 de Julho. Alegam a formalidade de ainda não se ter concluído o período de discussão pública da iniciativa, que decorre até ao dia 12 deste mês (seis dias antes do último plenário).

O que está em causa A proposta do Governo que é debatida no Parlamento nesta sexta-feira inclui propostas negociadas com o Bloco de Esquerda e propostas resultantes do acordo de concertação social assinado com os patrões e com a UGT. A partir desta sexta-feira, o palco é dos deputados, mas o desfecho só chegará depois do Verão. Limite aos contratos a termo

O Governo propõe limitar (de três para dois anos) a duração dos contratos a termo certo, altera as renovações e muda a possibilidade de celebrar estes contratos em caso de lançamento de nova actividade. É ainda eliminada a norma que permite a contratação a termo para postos de trabalho permanentes de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração. Esta medida terá o acordo do BE e do PCP. Contratos de curta duração alargados

A duração máxima dos contratos de muito curta duração será alargada de 15 para 35 dias e permite-se que possam ser celebrados em qualquer sector (agora é apenas na agricultura e no turismo). A esquerda pode questionar a medida. Aumenta período experimental

O Governo propõe que se alargue de 90 para 180 dias o período de experiência exigido na contratação sem termo de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. O período de estágios dispensará a existência de período experimental. Esta medida é questionada. A esquerda não aceita a medida e, tal como a direita, alerta para os riscos de inconstitucionalidade. O PS vai propor norma travão para evitar abusos. Taxa de rotatividade

As empresas que recorram de forma sistemática à contratação a termo certo e que ultrapassem a média sectorial serão obrigadas a pagar uma taxa anual que poderá chegar a 2%. O PCP entende que esta medida vai “legitimar a precariedade”. O BE defende a medida, embora questione as excepções tal como o PS. Fim do banco de horas individual

O Governo elimina a possibilidade de as empresas terem bancos de horas por acordo individual, tal como previa o seu programa. Mas os existentes poderão manter-se durante o prazo máximo de um ano, contado a partir da entrada em vigor das novas regras. A solução transitória encontrada poderá ser questionada pelos partidos que apoiam o Governo. A direita também coloca problemas, mas porque o PSD e o CDS não apoiam o fim deste mecanismo. Banco de horas por acordo

Além dos bancos de horas previstos na contratação colectiva, permitem-se os bancos de horas de grupo, desde que 65% dos trabalhadores votem favoravelmente. A solução encontrada pelo Governo poderá merecer a oposição da esquerda, incluindo dos deputados do PS.

Quando isto acontece, os projectos podem ser votados logo na sessão plenária a seguir ao fim do prazo da discussão pública, mas como os agendamentos já estão preenchidos até ao final do ano parlamentar, o debate na comissão da especialidade só deverá iniciar-se em Setembro. Tratando-se de alterações às leis laborais, são necessárias audições a várias entidades, o que pode dificultar a aprovação final das alterações legislativas antes de o Parlamento se dedicar em exclusivo ao Orçamento do Estado, em Outubro.

Ainda assim, o debate de sexta-feira vai ser “duro”, como referiu um deputado da maioria ao PÚBLICO, razão pela qual os socialistas querem evitar que o momento seja ainda mais embaraçoso. Querem também evitar dar argumentos à esquerda que esta possa cobrar nas negociações do Orçamento do Estado.

PS quer forçar alterações

Para convencer os parceiros a adiar a votação das propostas, atirando o trabalho para a comissão da especialidade, o líder parlamentar do PS insistiu na chamada “concertação parlamentar” e prometeu que o próprio partido de Governo vai apresentar propostas de alteração. Nesta terça-feira, nas jornadas parlamentares, junto à barragem do Alqueva Carlos César insistiu na ideia que o grupo parlamentar tem autonomia e liberdade em relação ao Governo e que não vai deixar de a usar.

Prometeu, por isso, medidas para “melhorar esse acordo, impedindo abusos que o pervertam”, acrescentando: “É isso que faremos com a liberdade que nos é própria”. Esta última frase é um recado para dentro do executivo e António Costa acabou por lhe dar resposta no discurso que fez a seguir, lembrando não só aos parceiros de esquerda como à própria bancada que o acordo de concertação social – que está na base da proposta de lei do Governo – corresponde ao que estava no programa do Governo e que os deputados podem apresentar propostas nesse quadro: “Isto não quer dizer que a legitimidade democrática do Parlamento esteja limitada pela concertação social”.

PSD propõe alterações

À direita, sabe-se que a bancada do PSD também vai avançar com alterações à proposta do Governo, como admitiu ao PÚBLICO o vice-presidente da bancada Adão Silva. A proposta é discutida nesta sexta-feira no Parlamento e terá luz verde do PSD, apesar de Adão Silva não ver utilidade em mexer no código laboral quando o desemprego está a descer.

O social-democrata mostra-se preocupado com a possibilidade de o PS fazer alterações de fundo à proposta de lei e avisa que isso pode levar a um “sobressalto” no processo. Em linha com o que já afirmou o líder do PSD sobre a disponibilidade do partido para viabilizar a proposta do Governo, Adão Silva diz temer o alcance das propostas de alteração que serão apresentadas pelo PS na fase da especialidade, depois de a proposta ser aprovada na generalidade.

“Propostas do PS que mexam na substância é uma irresponsabilidade e acentua o nosso cepticismo”, afirma o deputado, respondendo directamente ao líder da bancada socialista, Carlos César, que admitiu pretender “melhorar” no Parlamento o recente acordo de concertação social.

O vice-presidente da bancada do PSD deixa, assim, no ar um aviso à bancada socialista sobre o trabalho em comissão, tendo em conta que o PS não poderá contar com os votos do PCP e do BE para aprovar a proposta de lei.

Caso as alterações não sejam pontuais, Adão Silva lembra que esta matéria “tem a assinatura dos parceiros sociais” e que, com esta intenção anunciada, o PS está a tentar “exorcizar as tensões que existem dentro da 'geringonça'”. O acordo tem a assinatura do primeiro-ministro e, por isso, o deputado social-democrata pergunta: “Há dois PS?”

Como partido da oposição, o PSD terá propostas de alteração na especialidade, embora Adão Silva ainda não revele o seu teor. De uma forma geral, o vice-presidente da bancada valoriza o acordo negociado com os parceiros sociais, mas questiona qual a “grande necessidade desta legislação laboral no momento em que há uma descida do desemprego, um aumento do emprego fruto da revisão do código laboral de 2013 e 2014 [no Governo de Passos Coelho].

O CDS remete para quinta-feira uma posição sobre a proposta de lei do Governo, depois de uma reunião da bancada parlamentar. Para já o líder parlamentar Nuno Magalhães não avança com mais detalhes. com Sofia Rodrigues

