Olhó diário!

PUB

Durante décadas, os ardinas apregoavam logo de manhãzinha os títulos dos jornais e, fazendo uma dobra especial, atiravam-nos com a perícia de um sniper para cair dentro de uma varanda (...). Era o tempo em que as notícias, as crónicas, as opiniões, nos vinham via rádio ou pelos jornais, fossem matutinos ou vespertinos. (...) Neste mês, depois do requiem dos vespertinos, um jornal com mais de século e meio de existência, o Diário de Notícias, foi a enterrar a sua vida de jornal-papel, adiando teimosamente o estertor de finado para uns domingos, engalanado, bem vestido e prazenteiro. Talvez este venha a ser o fim do jornal-papel; a velocidade dos noticiários via telemóvel, o frenesim com que vivem as gerações actuais, não se compadecem com a morosidade de um jornal, e é pena, muita pena.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

PUB

A ilusão do regresso dos emigrantes

A intenção de António Costa de fazer regressar os emigrantes não passa de uma ilusão. Se conseguir estancar a hemorragia já podemos dar-nos por felizes. Quem é que vai querer regressar a um país em que a um senhorio não lhe chega todo o ordenado de um casal para lhe alugar uma casa? E o governo nada pode fazer. Quem quererá arriscar voltar para um sítio de patrões tão "inteligentes" que precisam de 18 meses para decidir se uma pessoa serve ou não serve? E o governo concordou.

O que a história nos diz é que uma vez emigrado só se regressa para a reforma e nem todos, porque entretanto ficam amarrados aos filhos e netos que bem podiam ser cidadãos portugueses. Dr. António Costa, se quiser que os emigrantes regressem faça com que trabalhar valha a pena. Caso contrário só uma situação como a da Venezuela os fará regressar.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Ferreira Leite, os professores e os bancos

Manuela Ferreira Leite, há uns bons anos atrás, passou pelo Ministério da Educação e pode-se considerar que foi má ministra, tomando medidas, na época, que lesaram os professores. Não deixou saudades, pois sempre foi mais política do que verdadeiramente pedagoga. Agora, na 21.ª Hora da TVI 24 (...), a propósito do diferendo entre os professores e o Governo, teve o atrevimento de dizer, e passo a citá-la: “O país enriqueceu de tal forma para poder pagar isto aos professores?” A política Manuela Ferreira Leite esquece-se que a classe dos docentes portugueses é das mais mal pagas na Europa e esquece-se que só em 2017 os bancos falidos custaram mais 760 milhões de euros ao Estado! É claro que o governo tem dinheiro para pagar aos professores que educam e ensinam os futuros governantes deste país. Quem injecta mais de 700 milhões de euros nos bancos falidos não será um governo democrático mas sim um governo timocrático. Ou não será assim?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

António Cândido Miguéis, Vila Real

O PÚBLICO Errou

Devido a um erro técnico, a foto que acompanha o artigo “Ex-autarcas acusados de gastar dinheiro da Junta em benefício próprio”, ontem publicado na edição do Porto, é do arqueólogo Joel Cleto, que nada tem, obviamente, a ver com o caso. Ao visado, as nossas desculpas.

PUB