Uma mulher de 92 anos matou o filho com dois tiros por este querer colocá-la num lar de idosos. O crime aconteceu na segunda-feira, em Fountain Hills, no estado norte-americano do Arizona. Anna Mae Blessing disparou duas vezes sobre o filho de 72 anos, recorrendo a duas armas que mantinha escondidas nos bolsos do robe.

De acordo com as autoridades, citadas pela BBC, a vítima queria internar a mãe num lar de idosos por se ter tornado "difícil viver com ela". Para além da mãe, o homem partilhava a casa com a namorada, que também foi ameaçada pela suspeita antes de a conseguir desarmar, de acordo com o relatório da polícia local.

"Tiraste a minha vida, por isso tiro-te a tua", terá dito a mulher de 92 anos ao ser detida pelas autoridades. Uma das armas utilizadas no crime era um revólver que tinha sido oferecido pelo falecido marido há 40 anos.

Anna Mae Blessing está agora acusada de homicídio em primeiro grau, violência agravada e sequestro. Ficou detida, tendo sido estabelecida uma fiança no valor de 500 mil dólares (430 mil euros). Terá evitado a ida para o lar mas dificilmente escapará a uma pesada pena de prisão. Quando questionada pelos investigadores, contudo, disse que pensava que iria ser executada após ter cometido o crime.

