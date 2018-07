De 1 a 12 de Agosto, Santa Maria da Feira regressa ao reinado de D. Pedro. A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria está de volta e, um ano após a edição dedicada a D. Afonso, é o momento de viajar pelo século XIV e conhecer os costumes do reinado d’O Justiceiro, sem esquecer a sua história com Inês.

Para os que precisarem de a relembrar, o Terreiro das Guimbras vai transformar-se em palco para contar como foi o trágico amor de Pedro e Inês, não fosse este o episódio mais marcante da vida de D. Pedro. Além desta, a Viagem Medieval propõe-se contar e representar outras histórias, tais como a de D. Afonso IV ou a da Formosíssima Maria, rainha de Castela.

Mas há mais: concertos de música medieval, oficinas de expressão plástica, um acampamento onde se realizam provas de destreza física, jogos infantis ou feiras são algumas das actividades gratuitas de que o visitante pode usufruir nesta viagem. Outras, como a subida às ameias, os Banhos de São Jorge — que prometem curar maleitas —, ou a visita ao Castelo dos Tormentos têm custo associado.

Foto Paulo Pimenta

Para os que pretendem uma experiência ainda mais realista, não será má ideia provar o Repasto no Povoado ou tornar-se um Arqueiro de D. Afonso, praticando tiro com arco. Se sobrar tempo, poderá sempre visitar o Albergue do Cavaleiro, um espaço de recriação e vivências numa estalagem. O programa é extenso e oferece actividades para todos os gostos e idades.

O preço da pulseira de acesso para todo o evento é de 6€ até 15 de Julho, 7€ de 16 a 31 de Julho e 8€ durante o evento. Também a pulseira é inspirada na história de Pedro e Inês: “No dia em que eu for Rei, tu serás a minha Rainha” é a frase gravada. Se não pretender visitar o evento todos os dias, poderá adquirir bilhetes diários, cujos preços variam e podem ser consultados aqui.

Está também disponível o Pack Especial Viagem Medieval, composto por quatro pulseiras e um voucher de acesso ao Castelo da Feira, válido para quatro pessoas com entrada em simultâneo. Tal como a pulseira, o pack é mais económico se for comprado com antecedência. Até 15 de Julho custa 29€, de 16 a 31 de Julho custa 33€ e durante o evento custa 37€.

A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria é organizada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, pela empresa municipal Feira Viva e Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Concelho, já conta com 21 edições e já recebeu onze prémios, quatro deles internacionais.

