Os prémios Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal já começaram a acelerar, com a apresentação dos moldes em que decorrerá a 36.ª edição. Em destaque, a votação do público para a selecção dos finalistas e a criação de duas categorias distintas para SUV compactos e SUV grandes.

O Prémio Escolha do Público vai ser retomado, mas em moldes diferentes dos testados em anos anteriores, depois de na última edição se ter optado por repensar a categoria. Assim, o público será convidado a votar presencialmente, durante a exposição dos automóveis a concurso que irá decorrer em Fevereiro, antes da revelação dos finalistas. Cada participante recebe um boletim de voto onde constam todos os automóveis a concurso e escolhe o automóvel da sua preferência. O automóvel mais votado pelo público fica apurado para os sete finalistas.

Já o Prémio Tecnologia e Inovação volta a ser atribuído a um dos "cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados, que consigam beneficiar directamente a condução e o condutor", que serão seleccionados pela organização, a cargo da SIC/SIC Notícias e jornal Expresso, e posteriormente escolhidos pelos jurados em simultâneo com a votação final.

A escolha do Carro do Ano, que sucede ao Seat Ibiza, eleito na edição passada, passa por "premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia, segurança e agradabilidade de condução". Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço, tecnologia, e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

Paralelamente, será galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos que contemplarão sete classes: Citadino, Familiar, Executivo, Desportivo (inclui descapotáveis), Grandes SUV, SUV Compactos — noutra novidade, contemplando assim a divisão dos SUV — e Ecológico.

A 36.ª edição do Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal conta com a avaliação de 20 jornalistas da área automóvel em representação dos respectivos órgãos de comunicação social, PÚBLICO incluído.

As inscrições para o Essilor Carro do Ano encerram a 1 de Outubro, com o período de testes dinâmicos a estender-se até 15 de Janeiro. Os sete finalistas deverão ser conhecidos ainda durante o segundo mês do ano.

