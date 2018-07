A Airbus já apresentou o seu modelo mais recente: o Beluga XL (Airbus A330-700L). O avião foi revelado publicamente esta semana, apresentando uma pintura curiosa, fazendo-o assemelhar-se à baleia do árctico Delphinapterus leucas que lhe dá o nome, com a região frontal do aparelho semelhante à do mamífero aquático, olhos azuis reluzentes e um sorriso rasgado desenhados. A empresa revelou o processo da pintura da sua nova aeronave através da sua página do Twitter.

O anterior modelo do Beluga (Airbus 330-200) está ao serviço da empresa desde 1994. A Airbus decidiu entretanto que necessitava de uma aeronave que tivesse uma maior capacidade de transporte. O Beluga XL, que começou a ser planeado em 2014, terá como função o transporte de peças e partes de aeronaves. Este novo modelo fará a ligação entre várias fábricas de peças para aviões, que se encontram espalhadas pela Europa, e as linhas finais de montagem da Airbus localizadas em Toulouse, Hamburgo e Tianjin.

O Beluga XL mede 63 metros de comprimento, 45 metros de envergadura, 18,9 metros de altura, uma largura de fuselagem de 8,8 metros. Em relação ao modelo original (Airbus 330-200), a nova aeronave regista um aumento de seis metros de comprimento e de um metro de envergadura, aumentando em 30 % o espaço de transporte do avião. Além disso, o recente modelo do Beluga consegue suportar mais seis toneladas de peso que o modelo original.

A Airbus argumentou que a necessidade de uma aeronave de carga mais espaçosa nasceu face aos aumentos de produção de aeronaves registados pela empresa. "O novo modelo do Beluga chega para fazer frente a um aumento registado na produção", afirmou Stephane Gosselin, director da Airbus International, em declarações à CNN.

A aeronave, agora, iniciará uma bateria de testes antes do seu primeiro voo, que estará marcado ainda para este Verão. A empresa contará com cinco exemplares do Beluga XL na sua frota e a entrada ao serviço das aeronaves está agendada para 2019. Em relação ao modelo original do Beluga, a Airbus não garante, para já, a eliminação da utilização da aeronave, continuando ao serviço da empresa em paralelo com o novo modelo.

