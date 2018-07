A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi nesta quarta-feira eliminada na segunda ronda do torneio de ténis londrino de Wimbledon, ao perder frente à russa Ekaterina Makarova em três sets, por 6-4, 1-6 e 7-5.

Wozniacki, segunda do ranking mundial e que ostentava o título conquistado no Open da Austrália, foi batida no terceiro torneio do Grand Slam da temporada pela 35.ª da hierarquia mundial em duas horas e 11 minutos.

Na próxima ronda, a jogadora russa vai defrontar a checa Lucie Safarova, 66.ª do mundo.

Em frente segue a norte-americana Serena Williams, após vencer a búlgara Viktoriya Tomova em dois sets, por 6-1 e 6-4.

A antiga líder do ranking mundial, actual 181.ª, não sofreu grande oposição por parte da 135.ª, tendo vencido o encontro em apenas uma hora e oito minutos.

Serena, vencedora de 23 troféus do Grand Slam, está à procura de igualar o recorde da australiana Margaret Court (24) e defronta na próxima ronda a vencedora do encontro entre a alemã Tatiana Maria e a francesa Kristina Mladenovic.

