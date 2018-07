Alexandre Guedes, avançado de 24 anos, foi esta quarta-feira oficializado como reforço do V. Guimarães para as próximas cinco épocas (2023). Recrutado no Desp. Aves, onde jogou três épocas, Guedes assume-se como mais uma opção para o treinador Luís Castro.

No Desp. Aves, o avançado realizou 23 jogos e marcou cinco golos no ano de estreia na I Liga, culminado com os dois que garantiram a vitória avense sobre o Sporting, na final da Taça de Portugal. Antes, na II Liga, Guedes marcara 27 golos em 80 jogos oficiais.

Natural de Vila Nova de Gaia, o avançado cumpriu a formação no S. Félix da Marinha e no Sporting. Como sénior, estreou-se pela equipa B dos “leões” em 2012/13, passando ainda pelo Reus, de Espanha, em 2013/14 e 2014/15.

Alexandre Guedes é o sexto reforço do V. Guimarães para a época 2018/19, garantidos que estão Florent (ex-Belenenses), Rosier Loreintz (ex-Sochaux B, de França), André André (ex-FC Porto), Pêpê (cedido pelo Benfica) e Davidson (ex-Desp. Chaves).

