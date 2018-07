Os escritores José Eduardo Agualusa, Marlene Ferraz, H.G. Cancela, Carla Pais e Luís Cardoso são os finalistas do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) 2017, foi esta quarta-feira anunciado.

O júri, constituído por Isabel Cristina Mateus, Isabel Ponce de Leão, José Carlos Seabra Pereira, José Manuel de Vasconcelos e Paula Mendes Coelho, reuniu-se na terça-feira e analisou um total de 72 obras, de 35 chancelas, que se apresentaram a concurso.

Dessa avaliação resultou uma lista de cinco obras finalistas: A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, de José Eduardo Agualusa, As Falsas Memórias de Manoel Luz, de Marlene Ferraz, As Pessoas do Drama, de H.G. Cancela, Mea Culpa, de Carla Pais, e Para onde vão os gatos quando morrem, de Luís Cardoso.

O Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB (Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas) é um prémio literário atribuído pela APE desde 1982, com o objectivo de consagrar uma obra de ficção de autor português, publicada no ano anterior à atribuição do prémio. Tem um valor pecuniário de 15 mil euros.

Em 2017, o romance vencedor foi Não se pode morar nos olhos de um gato, de Ana Margarida de Carvalho, que já três anos antes havia ganhado o mesmo prémio, com o romance Que importa a fúria do mar.

