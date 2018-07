É precisamente a 8 de Outubro, dia em que, em 1998, José Saramago ficou a saber que ganhara o Nobel, que começa em Coimbra o congresso que celebra os 20 anos da atribuição do mais importante prémio de literatura do mundo a um autor português, algo então inédito e, até aqui, único.

Durante três dias, vão reunir-se no renovado Convento de São Francisco especialistas portugueses e estrangeiros para reler e repensar a obra de Saramago, diz Carlos Reis, coordenador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, num vídeo disponível no site deste núcleo de investigação.

A organização do congresso, a cargo do centro e da autarquia, com o apoio da Fundação José Saramago e da Porto Editora, estruturou o programa de conferências e mesas redondas em torno de nove grandes temas relativos, por exemplo, às representações da história em José Saramago, à sua produção poética e teatral, ou à sua actividade como polemista e doutrinador literário.

Paralelo ao congresso será ainda lançado um concurso de ensaios destinado a estudantes do ensino secundário, que deverão submeter trabalhos sobre os romances Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis.

