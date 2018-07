O nome Mariana Secca não dirá muito ao público, mas o seu nome artístico sim. Maro, jovem cantora e compositora portuguesa de voz envolvente e segura, não tem nenhum disco físico nas lojas, mas só este ano lançou três em exclusivo nas plataformas digitais: Maro, Vol. I (30 de Março), Vol. II (30 de Abril) e Vol. III (30 de Junho). São 22 canções, divididas por três capítulos distintos da sua vida. Elogiada por músicos como Rui Veloso, Tracy Chapman ou Juan Luis Guerra, Maro está a residir desde o início deste ano nos Estados Unidos, em Los Angeles, depois de terminar uma licenciatura no Berklee College de Boston. Nos dias 6 e 8 de Julho Maro actuará em Lisboa e Porto, no Capitólio e na Casa da Música. Mas antes, esteve no Auditório do PÚBLICO para cantar algumas das suas canções e para falar do seu trabalho com o jornalista Nuno Pacheco.