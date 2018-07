A Polícia Judiciária fez nesta segunda-feira buscas nas instalações da ADSE, noticiou a edição online da revista Sábado e confirmou o PÚBLICO.

Segundo a Sábado, as buscas centraram-se no gabinete do presidente demissionário sistema de saúde dos funcionários públicos, Carlos Liberato Baptista, que estará a ser investigado por suspeitas de corrupção na sequência de uma denúncia às autoridades. Há suspeitas de pagamentos encobertos como contrapartida para a assinatura de convenções entre a ADSE e clínicas privadas, adianta a publicação, segundo a qual este dirigente não foi, porém, constituído arguido.

Liberato Baptista demitiu-se no final de Abril passado, dias antes de a TVI emitir uma reportagem sobre a sua gestão na Associação de Cuidados de Saúde da antiga Portugal Telecom. Alegou razões pessoais para a saída.

As buscas foram levadas a cabo pela Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária.

