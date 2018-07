O Ministério da Educação (ME) convocou os sindicatos de professores para uma reunião em que vão ser reabertas as negociações sobre a forma de recuperação do tempo de serviços dos docentes. O encontro foi convocado nesta terça-feira e terá lugar na quarta-feira da próxima semana, 11 de Julho, à tarde.

PUB

A convocatória de uma nova ronda negocial com os sindicatos, um mês depois de as negociações terem chegado a um impasse, é uma demonstração da “boa-fé negocial do Governo em todo este processo”, defende o ministério de Tiago Brandão Rodrigues no comunicado emitido nesta terça-feira.

Apesar de ter chamado os sindicatos para nova ronda negocial, o ME não dá mostras de abdicar da sua posição no diferendo que tem mantido com os professores. No comunicado, a tutela volta a sublinhar que a sua proposta de recuperar dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço dos docentes é "fundada nos princípios de justiça e de equidade". E acrescenta: "Representa a recuperação de 70% de um escalão de quatro anos da carreira docente, ou seja, dois anos, nove meses e 18 dias. Nas carreiras gerais, sete anos são 70% de um escalão; logo, da mesma forma, a proposta apresentada pelo Governo representa 70% do referido escalão."

PUB

A tutela recorda também que o compromisso assinado a 18 de Novembro entre o Governo e os sindicatos previa negociar o tempo de serviço congelado até 2017 a recuperar, o modo de recuperação e o calendário da mesma. Ou seja, “não estando definido o tempo a recuperar”, essa era uma matéria de negociação posterior com os sindicatos.

Os sindicatos têm divergido desta posição. Dizem que o tempo de serviço que esteve congelado tem que ser todo contabilizado para efeitos de progressão na carreira. Isto significa nove anos, quatro meses e dois dias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 12 de Março, o Governo propôs dois anos, nove meses e 18 dias. Os sindicatos não aceitaram, as negociações foram interrompidas e os conselhos de turma estiveram quase completamente paralisados até ao início desta semana, na sequência de uma greve. Nesta segunda-feira começaram a vigorar serviços mínimos para as reuniões do 9.º, 11.º e 12.º anos, anos de exames.

A reunião convocada para a próxima semana surge em resposta à “carta aberta” que tinha sido entregue, nesta segunda-feira, no ME pela plataforma sindical de que fazem parte a Federação Nacional de Professores (Fenprof), a Federação Nacional de Educação (FNE) e outras oito estruturas sindicais. Na missiva pediam ao ministro que fosse “urgentemente retomada” a negociação.

PUB