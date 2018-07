O líder do PSD, Rui Rio, criticou esta terça-feira, em Oliveira do Hospital, o Governo e serviços públicos por falta de eficácia e sensibilidade na atribuição dos apoios às pessoas afectadas pelos incêndios de Outubro de 2017.

PUB

"Não consigo compreender como é que os serviços públicos não são sensíveis, não são eficazes no apoio e, acima de tudo, desculpam-se porque o prazo acabou ou porque altera o regulamento. Isso são coisas laterais em relação ao que está em causa", afirmou Rui Rio, que falava durante uma visita a vários locais afectados pelos incêndios de Outubro.

O líder social-democrata considerou ser "uma mentira" quando o Governo diz que "está tudo bem, quando está tudo mal".

PUB

Para Rui Rio, a atribuição dos apoios "nem tem muito a ver com a questão política, mas de postura na vida", considerando que o direito "não é só um direito por lei, por regulamento, é um direito ético, um direito moral, acima de tudo".

Nesse sentido, criticou a forma como o Governo lida com a atribuição dos apoios às pessoas afectadas. "A questão é darem ou não darem o apoio às pessoas, acompanharem ou não acompanharem as pessoas e não se perderem a dizer que meteu fora do prazo ou que as regras foram alteradas", protestou, considerando que, apesar de a questão maior não ser o dinheiro, seria necessária uma maior atenção Governo do ponto de vista financeiro.

"Sabemos que, do ponto de vista orçamental, a folga é pouca, mas isto é um caso extraordinário", afirmou, considerando que "é absolutamente evidente" a necessidade de uma dotação orçamental para as populações afectadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o líder do PSD, "mais do que uma questão política, tem que ver com uma questão de solidariedade entre nós. E isto é válido para quem está na política, mas também para os serviços públicos, que muitas vezes emperram e não funcionam da forma como deviam funcionar".

Cinquenta pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas na sequência dos incêndios de Outubro de 2017 na região Centro, que também destruíram total ou parcialmente cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.

PUB