Se a ida do presidente da RTP ao Parlamento para explicar a alegada substituição da direcção de Informação acalmou a polémica para o exterior, na verdade não serviu de muito no interior da empresa pública de rádio e televisão. O director de Informação Paulo Dentinho apresentou à administração um novo organograma para a sua direcção, com dois novos subdirectores que iriam substituir António José Teixeira e Hugo Gilberto, respectivamente António Esteves e João Fernando Ramos. Mas fê-lo antes de definir um projecto estratégico para a Informação da RTP para os próximos anos, como a administração lhe pedira. A equipa liderada por Gonçalo Reis acabou por recusar a mudança de nomes insistindo que quer mesmo primeiro um plano, confirmou o PÚBLICO junto de várias fontes.

PUB

Ao PÚBLICO, porém, Paulo Dentinho garante que não apresentou qualquer proposta para renovar a equipa, mas tem “alguns nomes para a nova fase”, sobre a qual está em “reflexão” e que passa por dar um “boost” para que a RTP tenha uma informação irrepreensível e na linha da frente. “Ninguém recusou o que quer que fosse”, insistiu. “Do ponto de vista legal, quem constitui a equipa sou eu. E no dia em que não for assim, algo vai mal…”

Entretanto, começaram a aparecer casos polémicos dentro da empresa. Há uns meses, o anterior conselho de redacção recebeu uma lista dos convidados do Jornal 2, conduzido por João Fernando Ramos, em que se dizia que havia uma presença excessiva de convidados do PS e do Governo e também de entidades que patrocinavam o carro com que o jornalista participa no Rali de Portugal. O assunto foi debatido no conselho de redacção, mas o director Paulo Dentinho não quis que ficasse registado em acta, porque se tratou de uma informação anónima.

PUB

Essa lista voltou agora a circular com mais detalhes, afirmando-se um “estudo académico” que será apresentado no final deste ano sobre o Jornal 2 entre Janeiro de 2017 e Abril de 2018. Não tem autoria nem a indicação da instituição de ensino superior onde terá sido feito e também não explica que critério que seguiu para escolher as edições do Jornal 2 que analisa – nuns meses são oito, noutros sete, dois, ou quatro. As conclusões alegam que mais de 52% dos convidados eram da área do PS e que os patrocinadores do carro de João Fernando Ramos somavam mais presenças que o CDS, PCP e PEV juntos. João Fernando Ramos disse ao PÚBLICO estar a ser “alvo de bullying profissional”. Argumenta que o estudo está “truncado”, porque não analisa as edições diárias do Jornal 2 e até andou a questionar todas as instituições de ensino superior com cursos na área da Comunicação Social, mas em nenhuma localizou uma equipa que esteja a estudar aquele noticiário.

João Fernando Ramos diz que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) monitoriza o Jornal 2, e nunca apontou qualquer desvio do pluralismo político-partidário, e refuta as acusações sobre violação deontológica pelos convites a entidades que patrocinam o seu carro, como a associação de industriais de madeira ou a empresa imobiliária Decisões e Soluções. “Não são patrocínios. Quem faz uma prova por ano não tem patrocínios; eu não sou piloto”, defende, para depois admitir que “a equipa tem patrocínios. Mas eu não ganho nada com isso”. Para o jornalista, alguém “quer condicionar de forma infame” o seu trabalho e “a constituição da equipa do Paulo Dentinho”. João Fernando Ramos fez, por isso, uma queixa-crime na PJ e no Ministério Público e os emails serão alvo de “investigação informática”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O estudo foi enviado ao Conselho Geral Independente (CGI) e ao provedor do telespectador. O CGI confirmou ao PÚBLICO que já pediu elementos sobre o assunto à administração, mas só deve debater a questão na reunião da próxima semana. E o provedor, Jorge Wemans, questionou o remetente do estudo, perguntando como foi feito – em que universidade, com base em que informações – e recebeu como resposta que teve por base as edições disponíveis no RTP Play. “Tenciono verificar se tem alguma coisa que valha a pena analisar”, disse ao PÚBLICO.

PUB

A alegada denúncia teria também seguido para a ERC, Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, Procuradoria-Geral da República. As duas primeiras disseram ao PÚBLICO não ter registo da queixa.

Outra pedra na engrenagem é o concurso para o novo correspondente em Washington, cujo prazo foi prorrogado de 25 de Maio para 10 de Junho sem que a redacção tenha tido justificações. Mas Paulo Dentinho disse ao PÚBLICO que a escolha já foi feita e que o nome está na administração para homologação.

PUB