A forma como percepcionamos o mundo é, muitas vezes, influenciada pelo nosso ponto de vista em relação ao objecto (ou assunto) analisado. E é isso mesmo que esta série de fotografias do alemão Stephan Zirwes nos mostra: é tudo uma questão de perspectiva. Fotografadas do céu, as piscinas transformam-se em padrões, texturas e formas geométricas.

“Adoro criar novas formas de ver as coisas, foi precisamente por isso que comecei a tirar fotografias aéreas em 2000”, explicou o fotógrafo ao P3. “É como brincar com a realidade através de uma perspectiva bidimensional das estruturas.” Para este projecto, o fotógrafo sobrevoou algumas piscinas comunitárias do estado do Sudoeste alemão onde nasceu, Baden-Württemberg, fazendo-as parecer simples maquetas.

“Em 2015 comecei a tirar fotografias, num helicóptero, a partir de algumas centenas de metros de altura mas agora também uso drones”, explica Stephan, garantindo que tenta sempre respeitar a privacidade das pessoas quando fotografa as piscinas. Depois, em alguns casos, escolhe um elemento, amplia-o e multiplica-o para criar uma espécie de moldura em torno da piscina.

Simultaneamente, Pools pretende reflectir sobre a importância da liberalização do uso da água. A ideia para este projecto surgiu quando Stephan, que sobrevoava frequentemente os Estados Unidos e a África do Sul, percebeu que a maior parte das moradias tinham piscina privada. “Um desperdício de água terrível!”, nas palavras do fotógrafo.

“Na Alemanha isso não acontece tanto, as pessoas estão mais habituadas às piscinas públicas. São parte da vida social e cultural e estão presentes na memória de muitas crianças”, explica Stephan. Para o alemão, as piscinas públicas são um símbolo importante de que a água deveria ser livre e acessível para todos: “Um símbolo que contrasta com a moda da privatização da água – seja em piscinas privadas seja por razões comerciais.”

Em 2016, o fotógrafo foi premiado com o terceiro lugar no Sony World Photography Awards, na categoria de arquitectura, com este projecto. Stephan Zirwes especializou-se em fotografia aérea, capturando imagens a partir de helicópteros e mais recentemente utilizando drones.